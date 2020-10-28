هانى الناظر : لا داعى للكحول.. الماء والصابون يكفى للقضاء على كورونا

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وكتب الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء،:"بفكر حضراتكم أنه يكفى تماما لتطهير اليدين والحماية بعد العودة للمنزل يوميا الغسيل بالماء والصابون العادى ولا داعى لاستعمال الكحول أو الكلور أو الديتول أو أى مطهر حفاظا على الجلد".
وأشار إلى أننا كأطباء رصدنا أمراض جلدية العديد منها أعراض الحساسية الموضعية وغيرها من الالتهابات المؤلمة الناتجة عن تلك المطهرات، وخصوصا بعد أن أظهرت كل الدراسات العلمية أن استعمال الماء والصابون كافٍ تماما للقضاء على فيروس كورونا.
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