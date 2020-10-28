نشرة صباحك ومطرحك: سيولة مرورية فى أغلب المحافظات

وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة مرورية، بينما تنحصر الكثافة المرورية عند قناة السويس فى محرم بك، ولكن بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى تعمل بشكل مرض.

وأوضح أن هناك كثافة المرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة وتحديدا أعلى الكنيسة والأوتوستراد والبساتين، كما يشهد محور 26 يوليو ازدحاما مروريا، ناصحا باستخدام محور روض الفرج كبديل جيد له.

كما نصح بسلوك بعض المناطق منها محور أحمد عرابى، وللمتجهين من الوايلى إلى مدينة نصر يمكن استخدام شارع مصر والسودان نتيجة لما يشهده أعلى كوبرى الحدائق من الازدحام، ويمكن سلوك الكورنيش لكونه يعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، تعمل بشكل جيد ومرض.