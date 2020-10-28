صور.. اللون الأسود أشعل الريد كاربت وزاده جاذبية وأناقة

ويعد اللون الأسود هو أفضل الألوان التى يمكن اختيارها خلال الحفلات والمناسبات المختلفة، لما يمنح مرتديه من جاذبية وأناقة.

ويتميز بأنه واحد من أجمل الألوان وأكثرها فخامة، فهو خيار رائع لمعظم النساء فى المناسبات المختلفة للحصول على إطلالة مميزة، وخصوصا عند إضافته بالتطريز الهادئ فى الخامات المختلفة.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى أصبحت "تريند" مهرجان الجونة أمس، بسبب ارتدائها جمبسوت قصير أسود اللون، ومفتوح من الصدر.

كما ارتدت الفنانة أمينة خليل فستانا طويلا، أسود اللون وبـ"كُم واحد" فقط، ونالت به إعجاب متابعيها عبر "إنستجرام".

وظهرت الفنانة ناردين فرج بملابس سوداء تشبه "عروسة البحر"، كما تألقت الفنانة مريم الخشت على الريد كاربت بفستان أسود أوف شولدر، وبه تطريزات لامعة وحزام فى الخصر.

ونشرت الفنانة لقاء الخميسى صور أنيقة عبر "إنستجرام" بعدسة المصور أحمد عبد التواب، وهى بفستان أسود بدون حمالات وطويل.