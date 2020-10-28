صور.. أزياء أنيقة لـ جورجينا طواف

تعد الفنانة جورجينا طواف واحدة من إحدى الفنانات التى أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى فور ظهورها على الريد كاربت فى أول أيام مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة بسبب إطلالتها الجرئية.





جورجينا طواف فنانة صاعدة، درست وتألقت فى فن الباليه.

وبدأت جورجينا مشاركتها فى أول عمل درامى لها فى مسلسل "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد وناهد السباعى.

ويذكر أن آخر أعمالها مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض فى رمضان 2020، مع الفنانة يسرا، عندما ظهرت وهى فى حالة حب مع الشاب الصاعد تيام مصطفى قمر.

وتحرص جورجينا طواف على نشر صورها عبر "إنستجرام" حيث تتمتع بإطلالاتها الجذابة الأنيقة التى تنال بها إعجاب متابعيها.