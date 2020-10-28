صباحك أجمد مع يونس.. يتصدر تويتر

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وأعلن يونس تصدره تويتر عبر حسابه الشخصى وعلق قائلا: "صباحك اجمد مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معلقين: "يدوم وجودك كل أول يوم"، "حقيقى الواحد عايس فى مود عظيم تقديم أحمد يونس، "الاختيارات اليونيسية العظيمة للأغانى عظيمة وفخمة أوى"، "المود قمر واختيارات الأغانى قمرين".
وقدمت حلقة اليوم من برنامج صباحك ومطرحك، المذاع على الراديو 9090 والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة منالأغانى المتنوعة والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباحك اليوم، وفقرة يونس وزيتون وغيرها.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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