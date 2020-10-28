علماء يتوقعون موعد اصطدام أبو فيس الكبير بالأرض

وتوقع ديف أن كويكب أبوفيس الكبير سيمر قريبا جدا من الأرض، موضحا أنه يكتسب سرعة أكبر نتيجة للإشعاع الحرارى غير المتجانس وهو ما يسمى بتأثير ياركوفسكى، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأشار العلماء، بعد استخدام تلسكوب سوبارو، إلى أن ذلك الكويكب ينتقل من مداره الجاذبى بمقدار 170 مترا سنويا، مما يزيد من احتمالية الاصطدام بكوكب الأرض.

حيث يبلغ قطر كويب أبوفيس 370 متر، ويتكون من الحديد ويزن 20 مليون طن، ويتبع مسارا قريبا من مسار الأرض الذى يلتقى به مرتين فى دورته التى يعبرها بسرعة 5 كيلومتر/ الثانية.

وتوقع الفلكيين أنه يمكن أن يحدث تصادم محتمل فى عام 2068، وفى السابق لم يكن علماء الفلك على دراية بتأثير ياركوفسكى على الكويكب ونفوا احتمال حدوث تصادم، وكان يُعتقد أنه فى 13 أبريل 2029، يمكن رؤية الكويكب في السماء بالعين المجردة، حسب موقع Astronews.