استشارى: أعراض تشكل خطورة على صحة الطفل حديثى الولادة

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أعراض يجب على الأمهات اللاتى تلجأن إلى الولادة فى العيادات المتخصصة الانتباه إليها عند ظهورها على الطفل.

وأوضح رفعت أهمية الانتباه إلى درجة حرارة جسم الطفل لأنه فى حال ارتفاعها أو انخفاضها عن المعدل الطبيعى تشكل خطورة على صحة الطفل.

وتابع رفعت أن عدم التبول والتبرز للطفل يشكل خطورة على صحته، موضحا أن الطفل خلال اليوم الأول أو أول يوم ونص من حياته يجب أن يحدث عملية الإخراج.

كما أن تغير لون جلده إلى الأصفر أو الأزرق يعرض الطفل للخطر، لأن اللون الأزرق يدل على وجود مشكلة فى القلب أو الجهاز التنفسى، بينما الأصفر يدل على مشاكل الكبد أو الصفرا.

وأضاف أن هناك أيضا بعض الأعراض الأخرى منها تشنجات الطفل، أو رفضه للمناعة أو نزول دم أو صديد من السرة، أو نهجان وصعوبة التنفس، أو اليمل إلى النوم بشكل زائد عن المألوف.

ونصح رفعت الأمهات أنه فى حالة ظهور عرض واحد من ذلك يجب عليهن الذهاب لأقرب مستشفى لإنقاذ حالته، قائلا: "ولكن عند ولادة الطفل بالمستشفيات تحمى الطفل من التعرض للخطر بنسبة عالية قد تصل إلى 100%".