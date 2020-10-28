إنفوجراف.. الصحة تقدم 4 نصائح للوقاية كورونا أثناء السفر

وأشارت الصحة إلى ضرورة التزام المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار بارتداء الكمامة. ونصحت بالحفاظ على التباعد الاجتماعى وترك مسافات لا تقل عن مترين بين الآخرين. وشددت على أهمية تعقيم المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة، وقياس درجة حرارة المسافرين والمتواجدين بالمطار.

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