وتحدث رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عن أهمية تذوق الطفل للطعام عند بداية تناول الأطعمة، لاختلاف طبيعة الطعام الذى يتناوله.
ونصح رفعت الأمهات بتجربة أطفالهن للأطعمة المختلفة لمعرفة إذا كانوا يعانون من الحساسية تجاه أى نوع منها.
وأشار إلى ضرورة تذوق الطفل للطعام الجديد الذى يتناوله فى البداية من خلال إعطائه ملعقة واحدة فقط ثم تزويدها تدريجيا حتى ملعقتين أو ثلاثة فى الوجبة الواحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجيال.. اهتمام الأمهات بـ كم طعام الطفل وليس الكيف خطر شديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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