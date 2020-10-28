أجيال.. اهتمام الأمهات بـ كم طعام الطفل وليس الكيف خطر شديد

وتحدث رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عن أهمية تذوق الطفل للطعام عند بداية تناول الأطعمة، لاختلاف طبيعة الطعام الذى يتناوله.

ونصح رفعت الأمهات بتجربة أطفالهن للأطعمة المختلفة لمعرفة إذا كانوا يعانون من الحساسية تجاه أى نوع منها.

وأشار إلى ضرورة تذوق الطفل للطعام الجديد الذى يتناوله فى البداية من خلال إعطائه ملعقة واحدة فقط ثم تزويدها تدريجيا حتى ملعقتين أو ثلاثة فى الوجبة الواحدة.