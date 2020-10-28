أجيال.. متى تشعر الأم بالقلق عند تأخر الأطفال فى الكلام؟

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى إلى أهمية سلامة حاسة السمع للطفل.

وأوضح رفعت أنه ما دام الطفل يتمتع بسلامة حاسة السمع، إذا فلا يوجد داعى للقلق ولكن يجب الإكثار من التحدث معه.

وطمأن رفعت الأمهات ما دام أطفالهن لا يعانون من أى عيوب تكوينية أو خلقية، أو ينطقون مقاطع للكلمات مهما كان صغرها.

وأكد ضرورة التحدث مع الأطفال فى المنزل، محذرا من مقارنة الطفل مع غيره لأهمية مزاج الطفل الجيد، وأضاف رفعت أن على الأم الاطمئنان وعدم الشعور بالقلق قبل مرور 3 سنوات على أطفالهن دون كلام.