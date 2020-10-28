وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى إلى أهمية سلامة حاسة السمع للطفل.
وأوضح رفعت أنه ما دام الطفل يتمتع بسلامة حاسة السمع، إذا فلا يوجد داعى للقلق ولكن يجب الإكثار من التحدث معه.
وطمأن رفعت الأمهات ما دام أطفالهن لا يعانون من أى عيوب تكوينية أو خلقية، أو ينطقون مقاطع للكلمات مهما كان صغرها.
وأكد ضرورة التحدث مع الأطفال فى المنزل، محذرا من مقارنة الطفل مع غيره لأهمية مزاج الطفل الجيد، وأضاف رفعت أن على الأم الاطمئنان وعدم الشعور بالقلق قبل مرور 3 سنوات على أطفالهن دون كلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجيال.. متى تشعر الأم بالقلق عند تأخر الأطفال فى الكلام؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.