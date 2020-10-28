بينها الأسماك الدهنية.. 5 أطعمة تحميك من تصلب الشرايين

وينتج عن ذلك تعرض الفرد للإصابة ببعض الأمراض منها النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وهناك بعض الأطعمة التى يفضل تناولها للوقاية من التعرض لـ تصلب الشرايين، وفقًا لموقع "Healthline" منها:

الأفوكادو

يلعب دورا فى الوقاية من تصلب الشرايين لاحتواه على الدهون الصحية المفيدة لصحة القلب، بالإضافة إلى أنه يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد وخفض الضار.

كما يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتنظيم ضربات القلب والسيطرة على ضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل بالجسم، وينعكس ذلك فى حماية الفرد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

الأسماك الدهنية

تساهم الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3 والتى منها السلمون والسردين والتونة، فى خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

المكسرات

تعد من الأطعمة المفيدة لصحة القلب لدورها فى خفضل الكوليسترول الضار بالدم.

الكركم

يحتوى على مركبات مضادة للالتهابات التى تعمل على تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين لما يحتويه من مضادات الأكسدة.

الرمان

يقوم بتنظيف الشرايين المسدودة ولكن عند تناوله بدون سكر، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تحفز الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك المسؤول عن الحماية من التعرض لتجلطات الأوعية الدموية.