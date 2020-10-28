أيفون 13 يتمتع بسعة تخزينية كبيرة

ويتمتع "أيفون 13" بسعة تخزينية داخلية أكبر، كما يمكن تزويده محرك أقراص 1 تيرابايت، الأمر الذى يدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K (7680 × 4320 بكسل) حيث تتطلب المقاطع بهذه الدقة مساحة كبيرة من الذاكرة الداخلية.
ومن المتوقع أن يأتى "أيفون 13" العام المقبل بتكلفة عالية نتيجة لاستخدام محرك الأقراص، وفقا لما جاء فى سبوتنيك.
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