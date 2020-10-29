جراحة نادرة.. تقويم اعوجاج ساقى طفل بطنطا التعليمى

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وقال الدكتور محمد حسنى، رئيس الفريق الطبى ورئيس مجموعة عظام الأطفال بطب طنطا، فى بيان صحفى، إن هذه الجراحة تعتبر إحدى الجراحات المتقدمة والنادرة، نظرًا لظروف الطفل الخاصة، حيث يعانى من الإصابة بعظام زجاجية وتشوهات بالعظام ولا يستطيع المشى منذ 4 سنوات بسبب تلك الإصابة.
وأضاف رئيس الفريق الطبى، أنه تم رفض إجراء أى تدخل جراحى للطفل فى التأمين الصحى وخارجه لصعوبة العملية ودقتها، موضحًا نجاح العملية واستقرار حالة الطفل، موجهًا الشكر لمدير المستشفى الدكتور محمود سليم، ومجموعة عظام الأطفال (POG) والتى تضم 25 طبيبًا، وطاقم التخدير والذى ضم كلا من الدكتوره تيسير عبد الرحيم والدكتوره هند الشاذلى وهيئة التمريض، والعاملين بقسم جراحة العظام والعمليات والهيئة المعاونة بالمستشفى.
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