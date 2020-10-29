باحثون إسبان : يمكن علاج مرضى كورونا باستخدام فيتامين د

واكتشف القائمون على الدراسة أن المصابين بعدوى كوفيد 19، ممن ليس لديهم كميات كافية من "فيتامين د" أكثر عرضة لدخول المستشفى، لكن لم يتمكنوا من إثبات ما إن كان نقص الفيتامين يعرض بشكل أكبر للمرض.

ويرجح بحث أجراه خبراء إسبان من جامعة كانتابريا حالة 216 مصابًا بكورونا، أن مكملات "فيتامين د" الزهيدة الثمن قد تكون مفيدة، حيث تبين أن 82% من المرضى كان لديهم قصور فى الفيتامين، بينما كان لدى 18% منهم مستويات كافية منه.

وينصح الباحثون الإسبان الآن لعلاج مرضى كورونا باستخدام مكملات "فيتامين د"، نظرًا للآثار المفيدة التى قد تترتب على هذا النهج.

وقالت دراسات أخرى، إن علاج مرضى "كوفيد 19" بالمستشفيات باستخدام مكملات الفيتامين الرخيصة من الممكن أن تعزز فرص نجاتهم وتسرع تعافيهم.