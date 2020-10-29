واكتشف القائمون على الدراسة أن المصابين بعدوى كوفيد 19، ممن ليس لديهم كميات كافية من "فيتامين د" أكثر عرضة لدخول المستشفى، لكن لم يتمكنوا من إثبات ما إن كان نقص الفيتامين يعرض بشكل أكبر للمرض.
ويرجح بحث أجراه خبراء إسبان من جامعة كانتابريا حالة 216 مصابًا بكورونا، أن مكملات "فيتامين د" الزهيدة الثمن قد تكون مفيدة، حيث تبين أن 82% من المرضى كان لديهم قصور فى الفيتامين، بينما كان لدى 18% منهم مستويات كافية منه.
وينصح الباحثون الإسبان الآن لعلاج مرضى كورونا باستخدام مكملات "فيتامين د"، نظرًا للآثار المفيدة التى قد تترتب على هذا النهج.
وقالت دراسات أخرى، إن علاج مرضى "كوفيد 19" بالمستشفيات باستخدام مكملات الفيتامين الرخيصة من الممكن أن تعزز فرص نجاتهم وتسرع تعافيهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحثون إسبان : يمكن علاج مرضى كورونا باستخدام فيتامين د على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.