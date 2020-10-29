طلب منهما ارتداء الكمامة.. فتاتان أمريكيتان توجهان 27 طعنة لموظف بمتجر

وفى تصريحات لصحيفة "The Chicago Sun-Times"، قالت المتحدثة باسم شرطة شيكاغو، كارى جيمس، إن سيدتين هما جيسيكا هيل البالغة من العمر 21 عاما، وجايلا هيل البالغة من العمر 18 عاما، دخلتا المتجر حوالى الساعة السادسة من مساء الأحد فى منطقة ويست سايد، حيث استقبلهما الموظف طالبا منهما ارتداء الكمامة وتعقيم أيديهما.
وأضافت: "الفتاتان بدأتا بالصراخ على الموظف، وشرعت إحداهما بلكمه على صدره، ثم استلَّت جيسيكا هيل سكينًا من جيبها الخلفى وطعنته أكثر من 27 مرة، فيما كانت تمسك به جايلا هيل من شعره، وتم نقله إلى المستشفى وحالته حرجة، كما ألقى القبض على السيدتين فى مكان الحادث بتهمة الشروع فى القتل".
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