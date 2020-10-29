مع اقتراب الشتاء .. طبيبة تنصح بفيتامينات ضرورية للوقاية من كورونا

وأشارت ليودميلا، إلى بعض الأنواع من الفيتامينات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المنتشر مع درجات الحرارة المنخفضة، منها فيتامين د لكونه المسؤول عن الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

شددت على ضرورة حصول الفرد على الفيتامينات من الأطعمة وليس الأدوية، موضحة خطورة الإفراط فى تناول الفيتامينات لأن الإفراط فى تناولها وخصوصا فيتامينات "ب" يمكن أن يسبب التسمم، وفقا لـ "سبوتنيك".