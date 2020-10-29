فيديو .. لورديانة تشوق متابعيها لـ إنتى معلمة بـ رقصة جديدة

ونشر المطرب الشعبى عمر كمال مقطع فيديو يجمع بينها وبين حمو بيكا، وكانت لورديانة ترقص معهم على أغنية "إنتى معلمة" التى تشارك فيها بالرقص. وقامت لورديانة بنشر مقطع فيديو جديد بمفردها عبر "إنستجرام" وهى ترقص على أغنية "إنتى معلمة" لتشوق متابعيها بانتظار طرح الأغنية على يوتيوب عمر كمال. وكانت لورديانة ترقص وهى ترتدى فستان قصير أسود اللون وحذاء ذات كعب عال، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها. وانتشر لها فيديو مؤخرا مع المطرب الشعبى محمود الليثى وتتعاون معه فى أغنية جديدة تحمل اسم "قشطة بالزبادى"، بعد تحقيق فيديو رقصها على مهرجان "أخواتى" انتشارا واسعا على السوشيال ميديا.

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