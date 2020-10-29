صور: موضة الكارديجان فى شتاء 2021

ومن بين القطع الأساسية التى يمكن ارتداؤها بأناقة فى شتاء 2020، الكارديجان الذى يمنح الأناقة لمرتديها.

فمن الممكن ارتداء الكارديجان وأسفله قميص جينز، وتتناسب تلك الإطلالة العملية للخروجات الصباحية والمسائية.

ويتربع نوع الكارديجان المنقوش موضة 2020، ويساعد فى الظهور بإطلالة شبابية منعشة مليئة بالألوان المبهجة.

أما الكارديجان المقلم يتناسب مع أصحاب الجسم النحيف للظهور فى شكل أعرض، وهناك نوع آخر من الكارديجان وهو القصير الذى يمكن تنسيقه مع فستان أو بنطلون جينز.

وتستعين بعض الفتيات بـ الكارديجان الطويل "الأوفر سايز" لإرتدائه مع تيشرت وبنطلون جينز أو فستان.