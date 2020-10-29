تمارين البطن.. مايا دياب تقبل تحدى كريستيانو رونالدو

نشرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أمس الأربعاء، معلنة قبول تحدى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، لحث الناس على ممارسة الرياضة.





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