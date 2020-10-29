فى إجازة المولد النبوى .. مشروبات يحظر تناولها على مرضى السكرى

ويجب على مريض السكرى أن يتذكر ضرورة اتباع نظام غذائى معين لتجنب ارتفاع مستوى السكر فى الدم.

وهناك قائمة بالمشروبات التى تضر بصحة مريض السكرى، وفقا لموقع "healthline" منها:

-المشروبات الغازية:

تحتوى على نسبة عالية من السكر الأبيض وهو ما يتسبب فى امتصاصها فى مجرى الدم بسرعة كبيرة جدًا، مما يتسبب فى ارتفاع مستويات السكر فى الدم بشكل مفاجئ بالإضافة إلى الشعور بالجوع الشديد.

-عصائر الفواكه:

بالرغم من فائدتها التى تنعكس على صحة الفرد إلا أنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات التى تتسبب فى رفع نسبة السكر فى الدم.

-مشروبات الطاقة:

تمنح متناولها الشعور بالنشاط لما فيها من السكر والكافيين، إلا أنها تتسبب فى اضطراب معدل ضربات القلب، وضغط الدم، وفقدان القدرة على النوم والتأثير على نسبة السكر فى الدم.

-المشروبات المحلاة صناعيا:

تؤثر المحليات الصناعية على الصحة بصورة تفوق السكر الطبيعى، وتتسبب فى إقبال الكثير على تناول الحلويات، وذلك لأن تناول المحليات الصناعية قد يسبب تغيرات فى الدماغ تؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام بشكل عام.