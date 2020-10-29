صور.. الكيرلى المنكوش يسيطر على الريد كاربت

واتبع البعض روتينًا يوميًا لتحويل مظهر الشعر إلى كيرلى جذاب، فهناك من استعان بمستحضرات طبية وآخرون منتجات طبيعية.

وتحول الشعر الكيرلى أو المجعد لموضة فى 2020 بمختلف قصاته، لما يمنحه من إطلالة منعشة مليئة بالحيوية والعصرية.

ووصلت موضة الشعر الكيرلى على الريد كاربت فى مهرجان الجونة السينمائى 2020، خلال دورته الرابعة.

وحرصت الفنانة ندى موسى على الظهور بتسريحة غريبة بشعرها الكيرلى مع فستان كب أوف وايت وحذاء ذهبى اللون.

وظهرت الفنانة زينب غريب خلال أيام مهرجان الجونة السينمائى بطبيعة شعرها الكيرلى الذى يتناسب مع موضة 2020.

وتألقت الفنانة علا رشدى على الريد كاربت بشعرها الكيرلى، وتعرضت للكثير من الانتقادات بسبب شعرها، ولكنها تلقت تلك الانتقادات ببساطة قائلة: "شعرى ده يا جماعة طبيعى ١٠٠٪؜ أنا سويته على الهادى، أصل الشعر عشان يظبط محتاج مسايسة ودلع كده ونشغله مازيكا ونطبطب عليه".