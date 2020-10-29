السكريات واللحوم تزيد من فرص الإصابة بالسرطان

وأوضح تيتوف أن تناول السكر واللحوم بكثرة يويد من تعرض الإنسان للإصابة بالسرطان.
وأشار إلى أن السكريات تؤدى إلى السمنة، كما من الممكن أن تصيب الفرد بارتفاع ضغط الدم والسكرى مما تجعل الفرد عرضة للإصابة بالسرطان.
وأضاف تيتوف أن الأورام تحتاج لنموها إلى طعام، ويعد الجلوكوز طعام مناسب لها، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".
كما تحتوى اللحوم الحمراء على نسبة عالية من المواد المسرطنة وخصوصا بعد القلى، لذلك حذر من تناول اللحوم المصنعة والمشوية.
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