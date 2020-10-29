فى يومها العالمى.. أسباب وطرق الوقاية من السكتة الدماغية

وتحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء المخ، ما يمنع أنسجة المخ من الأكسجين الضرورى ومواد التغذية الحيوية الأخرى.

ويشكل عامل السن والتدخين وبعض الأمراض التى منها ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكرى والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية الخطورة على صحة الفرد وتعرضه إلى السكتة الدماغية.

ومن بين أعراض السكتة الدماغية: صعوبة فى المشى والتكلم، شلل فى جانب واحد من الجسم، عدم إيضاح الرؤية والصداع.

ولكن من مضاعفات السكتة الدماغية الإصابة بالشلل أو فقدان القدرة على تحريك العضلات، وصعوبة الكلام أو البلع، وفقدان الذاكرة وغيرها.

وهناك عدد من النصائح التى تحميك من الإصابة بالسكتة الدماغية منها الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائى صحى، والتحكم فى ضغط الدم ونسبة الكوليسترول والسكرى فى الجسم، وممارسة التمارين الرياضية.

وأشارت وزارة الصحة مسبقا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الرجال، لكونها أكثر احتمالا للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكرى والبدانة من الرجال.