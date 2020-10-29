وتتمكن الأريكة من التحول إلى تابوت يُغلق على الجالس فيه حتى يمنح الموظفين مكانًا هادئًا للنوم خلال اليوم.
وتستهدف الشركة وراء ذلك الابتكار راحة الموظفين والتخفيف عن الموظفين لتنمية الناحية العملية والإبداعية لديهم.
ومن الممكن الجلوس على الأريكة للقراءة أو النوم بداخلها خلال وقت الراحة، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. شركة تبتكر أريكة لزيادة راحة وإبداع الموظفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.