فيديو.. شركة تبتكر أريكة لزيادة راحة وإبداع الموظفين

وتتمكن الأريكة من التحول إلى تابوت يُغلق على الجالس فيه حتى يمنح الموظفين مكانًا هادئًا للنوم خلال اليوم.

وتستهدف الشركة وراء ذلك الابتكار راحة الموظفين والتخفيف عن الموظفين لتنمية الناحية العملية والإبداعية لديهم.

ومن الممكن الجلوس على الأريكة للقراءة أو النوم بداخلها خلال وقت الراحة، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".