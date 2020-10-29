إنفوجراف- فى يومها العالمى.. السكتة الدماغية احذر القاتل المفاجئ

يحل اليوم العالمى للسكتة الدماغية، فى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر كل عام.



يحل اليوم العالمى للسكتة الدماغية، فى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر كل عام. ويؤكد الخبراء والأطباء أن السكتة الدماغية مرض يحدث عندما تتسبب جلطة فى انسداد أحد شرايين المخ.

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