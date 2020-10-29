صور: أول عرض أزياء بالسعودية على البحر

وشارك فى عرض الأزياء 300 شخصية، ويعد العرض الأول الذى يقام فى مكان مفتوح بعد مرور عامين من إقامة عرض فى الرياض وخصص الحضور فيه للنساء فقط، وفقا لـ "صحيفة الشرق الأوسط".

وشهد العرض ظهور عارضات الأزياء فيه دون حجاب على شواطئ جزيرة الرأس الأبيض، وبملابس فضفاضة وطويلة.

وجاءت التصاميم بألوان تتدرج بين الأزرق والتركواز والأبيض والنقشات المرجانية، حتى تلائم مكان عرضها على الشاطئ، فكانت تعكس روح السفر والانطلاق، بالإضافة إلى الاستعانة بالمكياج الطبيعى البسيط البعيد عن التكلف والمبالغة وبإكسسوارات مستوحاة من البحر وكائناته.

يذكر أنه أقيم بالرياض عرض أزياء مغلق خلال أسبوع الموضة هناك.