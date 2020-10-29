باحثون يبتكرون كمامة تعطل وصول كورونا للإنسان

وتعتمد تلك الكمامات التى تحمى من كورونا فى الأماكن المزدحمة والمغلقة على الحرارة.
ويستهدف الباحثون صنع كمامات أفضل تحتوى على شبكة نحاسية قابلة للتسخين، وعندما يتنفس الشخص الذى يرتدى الكمامة يتدفق الهواء عبر الشبكة، لتدمر الشبكة النحاسية ودرجة الحرارة المرتفعة أى جزيئات فيروسية فى الهواء وتعطلها، وفقا لموقع "إم آى تى نيوز".
وأشار مايكل سترانو، أستاذ الهندسة الكيميائية، إلى أن تلك الكمامات لا تمنع مرور الفيروس ولكنها تعطله.
وأضاف إلى أن هناك تيارا كهربائيا يمر عبر شبكة نحاسية بسمك 0.1 ميللمتر، ويعمل ببطارية صغيرة قد يوفر درجة الحرارة التى تضعف الفيروس، ويحاط الشبكة النحاسية بمادة عازلة تُسمى النيوبرين، وتحمى هذه الطبقة الخارجية الكمامة من التسخين الزائد، حتى لا تزعج مرتدى الكمامة.
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