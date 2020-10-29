نصائح لأصحاب متلازمة القولون العصبى

وأشار الأطباء إلى بعض الخطوات للوقاية من التعرض لمتلازمة القولون العصبى، التى منها نظام غذائى متوازن.

وعند التعرض لمتلازمة القولون العصبى هناك بعض الإرشادات الواجب اتباعها عند الإصابة بنوبات الألم، وفقا لـ "verywellhealth"، منها:

-تناول المشروبات العشبية التى تلعب دورا هاما فى تهدئة تشنجات القولون العصبى.

-الزبادى، يحتوى على البروبيوتيك الذى يعد من البكتيريا المفيدة للجهاز الهضمى مما يساهم فى تخفيف حدة الألم، وتقليل التعرض لنوبات تشنجات القولون العصبى.

-تجنب بعض الأطعمة التى تزيد من سوء القولون العصبى، أى تجنب الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية.