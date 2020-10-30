فيديو .. خبير زراعى: إنتاج أنواع جديدة من زيت الزيتون المخلوط بثمار الفاكهة

قال المهندس حسين حجازى، الخبير الزراعى، إنه نجح فى إنتاج 14 منتجًا غذائيًا عالى الجودة فى مساحة 5 أفدنة، منها 9 أصناف جديدة لزيت الزيتون، بالإضافة لأنواع العسل الجبلى فائق الجودة.





وأضاف حجازى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس2"، أنه نجح فى زراعة وإنتاج 14 منتجًا غذائيًا عالى الجودة داخل مزرعته بستان ست الحسن، التى لا تتعدى مساحتها 5 أفدنة، لافتا إلى نجاحه فى إنتاج 9 أصناف جديدة من زيت الزيتون بنكهات مختلفة مثل "البرتقال والريحان واليوسفى والشطة والثوم". وأشار حجازى إلى أنه نجح فى إنتاج نوعين مختلفين من زيت الزيتون المخلوط بثمار الفواكهة، مع المحافظة على خواص زيت الزيتون كاملة، كما أنه ينتج كل منتجات الألبان الأورجانيك مثل الجبن بأنواعها والقشطة، لافتًا إلى نجاحه فى إنتاج عسل النحل الجبلى وهو من الأنواع فائقة الجودة وخالى من أى إضافات.

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