إنفوجراف.. الصحة توضح 5 ممارسات صحية تحد من إصابتك بالسكتة الدماغية

نشر الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنفوجراف يتضمن 5 ممارسات صحية، للحد من الإصابة بالسكتة الدماغية.





يوافق اليوم 29 من أكتوبر، اليوم العالمى للسكتة الدماغية، لأجل تعزيز الوعى بأسبابها وطريقة التعامل معها وكيفية الوقاية.

وجاءت الممارسات الـ5 التى تساعد فى الحد من الإصابة بالسكتة الدماغية كالتالى:

- التوقف عن التدخين.

- علاج المشاكل الصحية الأخرى "السكر - ارتفاع ضغط الدم - زيادة الكوليسترول"

- تناول طعام صحى متوازن "قليل الملح - قليل الدهون"

- الحفاظ على وزن صحى.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

وتحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء المخ، ما يمنع أنسجة المخ من الأكسجين الضرورى ومواد التغذية الحيوية الأخرى.

ويشكل عامل السن والتدخين وبعض الأمراض التى منها ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكرى والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية الخطورة على صحة الفرد وتعرضه إلى السكتة الدماغية.

ومن بين أعراض السكتة الدماغية: صعوبة فى المشى والتكلم، شلل فى جانب واحد من الجسم، عدم إيضاح الرؤية والصداع.