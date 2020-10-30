هل حساسية السكر حقيقية؟

ويعتبر السكر، من أهم مصادر الطاقة الرئيسة فى الجسم، حيث ينتمى إلى مجموعة الكربوهيدرات، كما أنه يتوافر فى عدة أشكال، منها الجلوكوز، والفركتوز، وغيرها.

وحسب "ويب طب" فإن تناول السكر، قد يصحبه ظهور أعراض فورية، توحى بالحساسية عند بعض الأفراد، إلا أن حساسية السكر، بمعناها الحرفى، غير موجودة فى الغالب.

وحسب الأطباء، يمكن أن نطلق على هذه الأعراض مصطلح "عدم تحمل السكر".

وهناك اختلاف كبير بين الحساسية، وعد تحمل السكر، حيث تحدث الحساسية عندما يستجيب الجسم للسكر، كما لو أنه شىء دخيل على الجسم، فيقوم بتحفيز جهاز المناعة الذى يعمل بدوره على إفراز الهيستامين، مما يسبب ذلك العديد من الأعراض التى تحدث أثناء رد الفعل التحسسى.

فيما لا يتطلب عدم تحمل السكر استجابة الجهاز المناعى التى تحدث مع الحساسية، حيث تعبر هذه الحالة عن عدم قدرة الجهاز الهضمى على هضم نوع معين من السكر أو معالجته لدى الشخص الذى يعانى منها.