فيديو.. رقاصة هدية من امرأة لـ زوجها فى عيد ميلاده: الزوجة الفرفوشة رزق

ووسط حضور الأسرة، والأحباب، أحضرت الزوجة "راقصة" فى "بوكس هدية"، لتفاجئ زوجها به.

ورصد الفيديو فرحة غير طبيعية لزوج السيدة، حيث قبل يد الراقصة، وسرعان ما تبادلا الحديث والرقص.

فيما كان التعليق السائد لمعظم رواد الفيس بوك: " لما تبقى عارفة إن جوزك بتاع نسوان وتعملى له مفاجأة فى عيد ميلاده"، و"الزوجة الفرفوشة رزق".