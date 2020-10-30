صور- كارمن كاريرا.. أجمل عارضات الأزياء بأمريكا

كارمن كاريرا، تعتبر واحدة من أشهر عارضات الأزياء فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنحها جمالها، وطولها، قوة فى طلتها، جعلتها تتربع على عرش عارضات الأزياء فى بلادها.





ولدت كارمن فى 13 أبريل عام 1985، وتبلغ من العمر حاليًا 35 عامًا، وحققت نجاحًا كبيرًا فى مشوراها. كانت كارمن فى البداية رجل، لكنها تحولت لأنثى فى سن السابعة عشر من عمرها. تصدرت كارمن كاريرا، المشهد فى الفترة الماضية بسبب إطلالتها الجذابة، كما تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها عبر صفحات التواصل الاجتماعى تفاصيل يومها.

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