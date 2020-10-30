ميتسوبيشى تجمد خططها لتطوير أول طائرة ركاب إقليمية بسبب أزمة كورونا

وقالت شركة ميتسوبيشى فى خطة أعمالها للسنة المالية 2021 الصادرة، اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، إنها ستتوقف عن تطوير طائرتها الخاصة "سبيس جت" والتى كانت تُعرف سابقًا باسم ميتسوبيشى ريجينال جيت.
وتعرض برنامج تطوير الطائرة اليابانية لتأجيلات متكررة فى عملية التسليم، ومؤخراً تجمدت أعمال التطوير بسبب جائحة الفيروس التاجى التى أثرت على صناعة الطيران.
وعلى الرغم من تجميد تطوير الطائرة، قالت شركة ميتسوبيشى اليابانية إنها ستواصل العمل للحصول على التراخيص التى تصدر بنوع الطائرات.
يشار إلى أن ميتسوبيشى اضطرت لتأجيل أول عملية تسليم لشركة طيران أول نيبون اليابانية، والذى كان مقررا فى الأصل لعام 2013، ست مرات وحتى عام 2021، أو ربما فى وقت لاحق.
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