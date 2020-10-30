قبل طرحه.. مواصفات أحدث هواتف LG

وبحسب موقع GSMArena، فإن هاتف LG K92 سيأتى بشاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة، بدقة FHD+ ، مع نوتش فى أعلى الشاشة لكاميرا السيلفى.
فيما سيعمل الهاتف الجديد بمعالج من نوع Snapdragon 690، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، يمكن توسعتها من خلال بطاقة microSD.
ويأتى الهاتف الجديد ببطارية قدرة 4000 مللى أمبير، بمنفذ شحن من نوع USB-C، متوافق مع MIL-STD-810G مع فتحة سماعة رأس 3.5 ملم.
وسيتم طرح هاتف LG K92، بسعر 350 دولارًا، بما يعادل نحو 5500 جنيه مصرى.
كانت الشركة طرحت مؤخرًا، هاتف LG Q52 الذى أتى بسعر 180 دولار أمريكى، أى ما يعادل 2835 جنيها.
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