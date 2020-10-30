كما طلب المسؤول أن تكشف المنظمة عن إخفاقات الدول الأعضاء فيها خلال التعامل مع الطوارئ الصحية.
وجاءت التصريحات فى مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة فى دول الاتحاد الأوروبى، صادقوا فيه على وثيقة من التكتل تدعو لإصلاحات فى المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحدد للمرة الأولى مجموعة من التغييرات السريعة المطلوبة لتعزيز صلاحيات منظمة الصحة العالمية ومواردها، كما ورد حصريا فى تقرير نشرته "رويترز" فى سبتمبر.
وقال وزير الصحة الألمانى ينس سبان، فى مؤتمر صحفى: "الجائحة التى نمر بها تشكل تحديا ضخما، لكن من المهم للغاية أن يجرى النقاش بشأن إصلاح منظمة الصحة العالمية بالتوازى مع ذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يدعو لسرعة إصلاح منظمة الصحة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.