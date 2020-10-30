الاتحاد الأوروبى يدعو لسرعة إصلاح منظمة الصحة العالمية

كما طلب المسؤول أن تكشف المنظمة عن إخفاقات الدول الأعضاء فيها خلال التعامل مع الطوارئ الصحية.

وجاءت التصريحات فى مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة فى دول الاتحاد الأوروبى، صادقوا فيه على وثيقة من التكتل تدعو لإصلاحات فى المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحدد للمرة الأولى مجموعة من التغييرات السريعة المطلوبة لتعزيز صلاحيات منظمة الصحة العالمية ومواردها، كما ورد حصريا فى تقرير نشرته "رويترز" فى سبتمبر.

وقال وزير الصحة الألمانى ينس سبان، فى مؤتمر صحفى: "الجائحة التى نمر بها تشكل تحديا ضخما، لكن من المهم للغاية أن يجرى النقاش بشأن إصلاح منظمة الصحة العالمية بالتوازى مع ذلك".