بريطانيا تفرض قيودا على صادرات لقاح الإنفلونزا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، عن فرض قيود على صادرات اللقاحات المضادة للإنفلونزا، للحفاظ على الإمدادات لفائدة المرضى الموجودين فى البلاد، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إن "هذا الإجراء سيحمى إمداداتنا فى إطار خططنا للتزويد بـ30 مليونا من هذه اللقاحات قبل حلول الشتاء". وأفادت وكالة "رويترز" بأن الطلب العالمى للقاحات الإنفلونزا شهد زيادة فى خضم جائحة "كوفيد-19". ويعتقد الخبراء أن زيادة التطعيمات ضد الإنفلونزا ستساعد فى تقليل دخول المستشفى والضغط على المؤسسات الصحية نتيجة للإنفلونزا هذا الشتاء. وعلى الرغم من أن لقاح الإنفلونزا لا يمنع "كوفيد-19"، فإن كلا هذين الفيروسين لهما تأثير على الجهاز التنفسي، لذا إذا كان بالإمكان منع الإنفلونزا، فقد يكون ذلك مفيدا للغاية للصحة العامة بما فى ذلك جهاز المناعة.

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