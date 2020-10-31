فيديو.. انفجار نيزك كبير فى سماء روسيا

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع الفيديو، والذى يوثق انفجار النيزك، قبل وصوله إلى الأرض.

وأوضح مصور الفيديو، أنه كان يسير فى شارع دزيرجينسكى، حيث التقط وميضا ساطعا ظهر فى سماء المدينة، وأثرا مضيئا ناتجا عن الانفجار.

وأضاف الرجل أنه لم يسمع صوتا مدويا يسببه عادة الانفجار، حسبما نقل روسيا اليوم.

فيما أكد الباحث فى معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناتان أسمويت: "إن الظاهرة التى صورها سائق السيارة فى شمال سخالين هى سقوط نيزك بحجم متر أو مترين".