تحذير صينى من معلبات برازيلية تحوى فيروس كورونا

حذرت السلطات المحلية بمقاطعة شاندونج شرقى الصين، اليوم السبت، من احتواء معلبات لحم الخنزير البرازيلى المجمد المستوردة، على فيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقالت الحكومة المحلية: "إن علب لحم الخنزير المجمد المستوردة من البرازيل، التى دخلت منطقة فى مقاطعة شاندونج شرقى الصين، أثبتت أنها إيجابية لفيروس كورونا". وأشارت فى إشعار، إلى أنه يتعين على سكان منطقة ويدينغ، فى مدينة ويهاى، الذين من الممكن أن يكونوا قد اشتروا لحم الخنزير البرازيلى، أو استخدموا هذه المعلبات، إبلاغ السلطات. ولم تذكر السلطات الصينية اسم الشركة البرازيلية التى جاءت منها اللحوم المجمدة.

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