بسبب سرقة براءة اختراع .. أبل تغرم 503 ملايين دولار

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، تناولت المعركة القضائية بين شركة "فيرنت إكس" ومقرها فى نيفادا ومجموعة "أبل"، مسألة أمن نقل البيانات فى أجهزة مثل "آيفون" و"آيباد" و"آيبود تاتش" وفقا لوثائق المحكمة.
وقالت "أبل" لـ"فرانس برس": "نشكر أعضاء هيئة المحلفين على وقتهم ونقدر بحثهم فى هذه القضية، لكننا نشعر بخيبة أمل من الحكم وسنقدم استئنافا".
وأضافت: "استمرت هذه القضية لأكثر من عقد، مع براءات اختراع لا علاقة لها بالعمليات الأساسية لمنتجاتنا التى وجد مكتب براءات الاختراع أنها غير صالحة".
من جهة أخرى، أكدت "فيرنت إكس" فى الدعوى أن وظائف الشبكات الافتراضية الخاصة (فى بى إن) التابعة لأبل تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.
ويقع مقر "فيرنت إكس" فى ولاية نيفادا، لكن عادة ما تقام دعاوى براءات الاختراع فى الولايات التى يعثر فيها على هيئة محلفين أكثر ميلا إلى الحكم ضد عمالقة وادى السيليكون.
وتعتمد "فيرنت إكس" التى لم تتمكن من اكتساب شعبية ببرمجياتها الخاصة، على حقوق براءات الاختراع لجلب إيرادات، وفقا لتقرير "دالاس مورنينغ نيوز" بشأن حكم هيئة المحلفين.
وقالت "أبل": "مثل هذه القضايا لا تؤدى إلا إلى تقويض الابتكار وإلحاق الضرر بالمستهلكين"، فيما لم ترد "فيرنت إكس" على الفور على استفسار وكالة "فرانس برس".
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