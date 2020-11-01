أسلحة غذائية تحميك من النوبات القلبية

وشددت الدراسة على فائدة تناول سمك السلمون والجوز، لاحتوائهم على أحماض أوميجا 3 الدهنية، اللازمة لدعم صحة القلب.
وأظهرت نتائج أبحاث الدراسة أن هؤلاء الذين لديهم مستويات عالية من أوميجا 3 كانوا أقل عرضة للوفاة الناتجة عن النوبات القلبية، وفقا لـ "سبوتنيك".
وركزت الدراسة على نوعين من أحماض الأوميجا 3 وهما حمض "إيكوسابنتاينويك" وحمض "ألفا لينولينيك"، وأشارت إلى ارتباط حمض "إيكوسابنتاينويك" بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وأشهر مصدر غذائى له هو الأسماك الدهنية، بما فى ذلك السلمون والماكريل، كما أن حمض "ألفا لينولينيك" يرتبط بانخفاض خطر الوفاة فى حالة الإصابة بنوبة قلبية والذى من أفضل مصادره الغذائية الجوز وبذور الكتان وزيت الكانولا.
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