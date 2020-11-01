«اللى خايف على أكل عيشه وأسرته» .. هانى الناظر يشدد على الإجراءات الوقائية





شدد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

وخاطب الناظر متابعيه ونصحهم بارتداء الكمامة لاستمرار عملهم، قائلا: "بصراحة اللى خايف على أكل عيشه وحال أسرته يلتزم بالكمامة وجميع الاجراءات الاحترازية واحنا لسه على البر قبل الجو ما يبرد". وأشار الناظر أنه فى حالة عدم ارتداء الكمامة واتباع بقية الإجراءات الوقائية تزداد الأعداد من جديد وتغلق البلاد وإلزام البيوت مثل الشتاء الماضى. ونصح المتابعين بضرورة ارتداء الكمامة والحرص على النظافة الشخصية والحفاظ عى التباعد الاجتماعى، وقال: "تعالوا نحافظ على أكل عيشنا وصحتنا من دلوقت ونلتزم بمنتهى الجدية بالكمامة والتباعد والنظافة والتطهير وعلى رأى المثل ابعد عن كورونا تبعد عنك".

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