صور : موضة البلوفر الأوفر سايز فى شتاء 2021

وهناك موضة البلوفر الفضفاض ذو الشراشيب، وتمنح تلك الإطلالة العصرية مرتديها مظهر الكاجوال العملى والذى يمكن تنسيقه مع بنطلون جينز. وتستعين الفتيات بـ البلوفر الذى يتميز بأكمام واسعة، ويساعد فى الحصول على إطلالة عملية سواء فى الصباح أو الخروجات المسائية. وتتصدر صيحة الأكمام المنسدلة أو الـ Off shoulder موضة خريف وشتاء 2020-2021، وتعمل تلك الإطلالة مرتديتها مظهرا أنثويا جذابا أنيقا. وللحصول على إطلالة مميزة وغير تقليدية، يمكن اختيار البلوفر بتصميم مميز بنقوش كلاسيكية قديمة سواء فى الإطلالات الصباحية أو المسائية.

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