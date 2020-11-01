صور: أزياء أنيقة لـ الهولندية دشنى مراد

ودخلت دشنى عالم الأزياء والموضة وهى فى عمر 16 عاما، ولم تقتصر مواهبها على أن تصبح عارضة أزياء فقط بل شاركت فى مجال التمثيل. مراد هى مغنية بوب وتتمكن من الغناء باللغات الإنجليزية والهولندية والكوردية ولها بعض المقاطع باللغة العربية. وتتميز دشنى بإطلالاتها الأنثوية الأنيقة الجذابة، ما جعلها تحتل مكانة كبيرة لدى متابعيها.

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