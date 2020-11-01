روبوت بعيون وأسنان بشر ولكن بدون جلد

ويتمكن الروبوت الذى يشبه الإنسان من تقليد السلوكيات البشرية، لكونه روبوت بشرى نصف بشرى وذلك بسبب تصميم عيون وجفون وحواجب متحركة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

وتم تزويد الروبوت بجهاز استشعار على صدره حتى يساعده على الحركة، ناتجا عن ذلك تنشيط سلسلة من المحركات التى تتحكم فى التفاعلات، حيث تم تصميم المحركات على شكل طبقات للسماح بحركات مثل التنفس والوميض لخلق سلوكيات معقدة وشبيهة بالبشر.

ويوجد بجانب الجهاز المثبت على الصدر كاميرا تساعده فى تحديد الأشخاص داخل مجال الرؤية بالإضافة إلى المحفزات التى تتفاعل بناء على درجة الفضول.

كما يحتوى الروبوت على محرك به المعلومات الموجودة فى الذاكرة القصيرة المدى حول الشخص المتفاعل مثل توقيت أول مقابلة مع الشخص ومتى غادر مجال رؤية الروبوت، ويقول المهندسون إن هذه المعلومات يتم حذفها تلقائيًا بمجرد مغادرة الأشخاص للمكان.

حيث يتمتع بتحريك العنق والعينين والجفون والحاجبين متحكما فى ذلك من خلال برنامج احتكارى يعمل على حلقة فى الوقت الفعلى تبلغ 100 هرتز.