بعد ظهور زوجة مؤمن زكريا.. مغردون: نعم السند والضهر

وظهرت زوجة مؤمن زكريا وهى تقفد بجانب، حتى يتكأ عليها فى لحظات مرضه لتكون هى مصدر قوته وقت الضعف.

وأشاد المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعى بدور المرأة المصرية الأصيلة، التى يظهر وقت الشدائد فى صورة سند أو عكاز.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "الزوجة الصالحة رزق"، "عاشر أصيلا إذا جار الزمان عليك يجود"، "إذا خانتك صحتك لن تخونك أبدا إمرأة صالحة"، "نعم السند والضهر والأصل الطيب"، "الزوجة الصالحة لا تأتى بسعيك فهى رزق يساق لمن اتقى به".

وأشار البعض إلى قلة وجود الزوجات من ذلك النوع، قائلين: "الصورة لفتت انتباه الجميع وده معناه إن النوع ده من الرزق قليل الزمن ده".

ونصح المغردون بضرورة التأنى فى الاختيار حتى الفوز بالزوجه الصالحة، معلقين: "اختار صح علشان يكون سندك فى حياتك".

وحرصت ريهام، زوجة مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، على توجيه رسالة شكر لمسؤولى الأهلى وجمهوره لوقوفهم بجواره وتكريمه فى لحظة رائعة بحفل تتويج الأهلى بدرع الدورى.