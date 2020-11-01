مشروبات الحمية الخاصة .. عادات صحية لمتبعى الدايت

ويوصى خبراء التغذية بالإكثار من تناول المشروبات للتخلص من الوزن الزائد والحصول على الجسم المثالى. وهناك مجموعة من العادات الصحية عند تناول المشروبات لأجل إنقاص الوزن، وفقا لموقع "Eat this" منها: -شرب الماء قبل الوجبات: يفضل الإكثار من تناول المياه وخصوصا قبل البدء فى الوجبات لأجل الحصول على الشعور بالشبع والامتلاء. -الشاى الأخضر: ينصح خبراء التغذية ببدء اليوم من خلال تناول الشاى الأخضر، لدوره فى إنقاص الوزن والتخلص من السموم بالجسم مما يحفز عملية التمثيل الغذائى. -تناول القهوة السوداء: تحتوى القهوة السوداء على أقل كمية من الكافيين، بشرط عدم إضافة المحليات مثل السكريات. -تجنب الصودا: تساهم الصودا فى زيادة الوزن وتراكم الدهون بمنطقتى البطن والخصر.

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