بعد تصدر مرض البهاق جوجل .. إرشادات على المصاب اتباعها

وتدور أحدث حكاية لازم أعيش، حول معاناة فتاة شابة مع مرض البهاق، بسبب استمرار تعرض مصابيه للانتقاد والتنمر.

ويحدث مرض البهاق نتيجة موت أو توقف عمل الخلايا الصبغية التى تنتج الميلانين، ويفتقد الجلد لونه الطبيعى ناتجا عنه ظهور بقع بيضاء اللون يمكن أن تؤثر فى الجلد أو فى أى جزء من الجسم.

ويظهر مرض البهاق على مصابيه فى صورة بقع بيضاء اللون على الجسم، ومن الممكن أن يظهر على فروة الرأس أو الرموش أو الحاجبين أو اللحية.

ومن الممكن أن يؤثر البهاق فى أى منطقة من الجلد، ولكن الوجه والعنق واليدان والفم الأكثر شيوعا.

وأشارت الصحة مسبقا إلى أنه لا يوجد أى وسيلة لمنع الإصابة بـ البهاق، كما تشكل اضطرابات الجهاز المناعى والتاريخ العائلى ومرض المناعة الذاتية أحد عوامل الخطورة التى تجعل الفرد عرضة للإصابة.

وعلى المصاب اتباع بعض الإرشادات التى أهمها الحماية من التعرض للشمس، وذلك من خلال ارتداء الملابس الواقية واستخدام واقى الشمس، بالإضافة إلى الحد من التوتر والإجهاد والعمل على الاستقرار النفسى، مع تجنب استعمال الكريمات غير المرخصة أو التعرض للمواد الكيميائية الضارة.