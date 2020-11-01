ضمن إجراءات مواجهة كورونا .. الصحة : اصطحب جهاز قياس درجة الحرارة عند السفر

وشددت الصحة على أنه عند السفر لمسافات بعيدة يفضل الحصول على جهاز قياس درجة الحرارة. وقالت الصحة: "احمى نفسك ومن حولك من فيروس كورونا أثناء السفر..عند السفر لمسافات طويلة يفضل أن يكون معك جهاز قياس درجة حرارة".

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