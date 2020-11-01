واحتفل أمس، الموافق 31 من أكتوبر، عدد من نجوم الفن بعيد الهالوين أو عيد الهلع وهو اليوم الأكثر رعبا فى العالم على مدار العام، عن طريق ارتداء الأزياء المخيفة وتوزيع الحلوى على الأطفال ابتهاجا بعيد الهالوين. ويلجأ النجوم إلى الملابس التنكرية التى تخفى ملامحهم للاختباء من الأرواح الشريرة التى تظهر فى الليل للتجول فى الشوارع والطرق. ونشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان صور تجمعها مع أسرتها عبر "إنستجرام" وهم متنكرون فى زى جلد النمور. بينما قامت النجمة كورتنى كوكس بالاستعانة بأحد الأصدقاء لتجسيد شخصية فيلمها الشهير "Scream". وتنكرت كريسى تايجن فى صورة أنيقة حيث ارتدت زى لاعبة باليه "بحيرة البجع". وظهرت كايلى جينر فى إطلالة مخيفة، وعلقت على صورها: "ملك الكوبرا"، ولكن حرصت ليدى جاجا على الظهور بإطلالات مختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور: فى عيد الهالوين .. أغرب أزياء الفنانين على إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.